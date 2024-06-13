«Рухнул весь мир перед глазами»: Анна Семенович рассказала о своем похищении

Певица Анна Семенович в юности столкнулась с серьезным испытанием. Как она смогла пережить психологическую травму, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Анна Семенович рассказала, что ее едва не изнасиловали бандиты. Правда, что артистку хотели убить? И кто помог ей спастись? Какие еще опасные случаи происходили с экс-солисткой группы «Блестящие»? И смогла ли телеведущая перебороть связанные с этим психологические травмы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я жесткая. Я красиво отказываю с улыбкой», — заявила звезда.

Анна Семенович — одна из самых сексуальных певиц российской эстрады. Ее соблазнительные формы сводят мужчин с ума. Артистка спокойно реагирует на восторженные взгляды. И даже непристойные предложения не заставляют ее краснеть. За годы работы в шоу-бизнесе она привыкла к повышенному вниманию.

«Да, мужчины меня балуют. Это правда», — подтвердила Семенович.

Но так было не всегда. В юности Анна долгое время избегала мужчин. Всему виной жуткий случай, который произошел с будущей звездой. Поход на вечеринку едва не закончился трагедией.

«Мне было 17 лет. Я выходила с подругой из ночного клуба. Это был мой первый поход в ночной клуб. К нам подъехала машина большая, серебристая. Из нее вышло много крупных мужчин, и нас просто силой затащили в машину и куда-то повезли», — вспомнила телеведущая.

Подруги были в ужасе. Они не понимали, что делать. Еще страшнее стало, когда в руках преступников они увидели пистолет.

«Мы, естественно, начали кричать, сопротивляться. Нам угрожали оружием. Это было ужасно. У меня просто рухнул весь мир перед глазами. Моя подруга плакала, я пыталась как-то убежать», — рассказала Анна Семенович.

Но все было бесполезно. Разве могли хрупкие девушки справиться с сильными мужчинами, к тому же вооруженными? Семенович и ее подруга уже мысленно попрощались с жизнью, как вдруг случилось чудо.

«Эти жестокие мужчины нас куда-то везли. И я не знаю, что бы с нами случилось, если бы не счастливый случай: эту машину остановила милиция. Нас, естественно, освободили, в машине нашли запрещенные вещества, нашли оружие, и этих мужчин арестовали», — уточнила звезда.

Анна Семенович тогда не верила своему счастью. И не знала, как благодарить спасителей.

«Я просто бросилась на шею милиционеру и благодарила всячески его. Нам действительно повезло», — отметила телеведущая.

А вот у коллеги Анны по группе «Блестящие» Нади Ручки все сложилось иначе. В старших классах она дважды пережила сексуальное насилие. Оба раза на нее нападали друзья, парни, которым певица доверяла.

«Он на столе что-то употребил и потом от столика на коленях переполз ко мне… А потом мне говорит: „Я тебя сейчас с балкона выкину. Или будет по-моему, или ты вылетишь отсюда“», — признавалась она.

Надя никак не могла оправиться от случившегося. В попытках забыться пила алкоголь и даже хотела свести счеты с жизнью. Отношения с мужчинами не клеились. Ручка боялась снова испытать тот стресс. Лишь много лет спустя певица нашла в себе силы и обратилась к психологу.

«Я годами справлялась с этим. У меня ушло больше десяти лет на то, чтобы с этим справиться. Все наши желания и страхи реализуются в жизни. Поэтому очень важно понимать, что ты крутишь у себя в голове. Если у тебя есть какие-то страхи, не надо позволять этим страхам гнездиться в твоей голове, вить гнезда, проецировать на каждого встречного-поперечного», — посоветовала Надя Ручка.

Анна Семенович тоже работала со специалистом. Артистка вспоминает: после похищения она еще долго опасалась ходить по улицам и вздрагивала от любого шороха. А в каждом представителе сильного пола видела угрозу.

«Я долгое время прорабатывала с психологом эту травму, потому что подсознание наше помнит все. И я не хотела, чтобы эта травма дальше влияла на мою жизнь», — объяснила телеведущая.

Терапия помогла. Семенович смогла избавиться от тревожности. К счастью, ничего подобного в ее жизни больше не случалось. Хотя во времена группы «Блестящие» бывало всякое. Иногда поклонники переходили границы.

«Я помню, что Аню кто-то Семенович прямо со сцены так через плечо перекинул, не знаю, пол зала прошел человек. И Аня там: „Эх, отпусти меня, ты что“», — поделилась певица Надя Ручка.

Но в отличие от того вечера после клуба, Анна знала: рядом есть охрана. И в случае реальной опасности ее точно спасут.