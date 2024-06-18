В Тюмени злоумышленники подменили названия дорог на экстремистские высказывания

На одном из тюменских ресурсов, оповещающих об обстановке на дорогах, вместо названий трасс появились экстремистские высказывания. Об этом сообщает URA.RU.

Издание уточняет, что надписи оскорбляют российских граждан и государственные органы, а также противоречат позиции России в проведении спецоперации и российскому законодательству в целом.

Выяснилось, что ресурс взломали злоумышленники. Когда это произошло, неизвестно — еще днем 17 июня данные на нем отображались корректно.

В связи со случившимся, издание направило запрос в Федеральную службу безопасности РФ по Тюменской области и агрегатору.

На днях стало известно, что киевская власть совместно с западными кураторами задумала создать коалицию для проведения информационных атак на Россию. Об этом заявила глава украинского нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк. При этом она обвинила саму Россию в информационных атаках на Украину, что якобы подтвердили власти стран Запада. Герасимюк не объяснила, имеются ли в планах кибератаки на цифровую инфраструктуру России или же взломы эфиров телевидения и радио.

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