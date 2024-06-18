В Тюмени злоумышленники подменили названия дорог на экстремистские высказывания

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 580 0

Неизвестные взломали ресурс, оповещающий о дорожной ситуации.

В Тюмени злоумышленники подменили названия дорог на экстремистские высказывания

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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На одном из тюменских ресурсов, оповещающих об обстановке на дорогах, вместо названий трасс появились экстремистские высказывания. Об этом сообщает URA.RU.

Издание уточняет, что надписи оскорбляют российских граждан и государственные органы, а также противоречат позиции России в проведении спецоперации и российскому законодательству в целом.

Выяснилось, что ресурс взломали злоумышленники. Когда это произошло, неизвестно — еще днем 17 июня данные на нем отображались корректно.

В связи со случившимся, издание направило запрос в Федеральную службу безопасности РФ по Тюменской области и агрегатору.

На днях стало известно, что киевская власть совместно с западными кураторами задумала создать коалицию для проведения информационных атак на Россию. Об этом заявила глава украинского нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимюк. При этом она обвинила саму Россию в информационных атаках на Украину, что якобы подтвердили власти стран Запада. Герасимюк не объяснила, имеются ли в планах кибератаки на цифровую инфраструктуру России или же взломы эфиров телевидения и радио.

Ранее 5-tv.ru рассказал, кто стоит за сбоем в работе СДЭК и магазинов «Верный».

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