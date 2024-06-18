Застрелил из ружья: житель Рязани в ходе конфликта на заводе убил женщину

Участником ссоры был еще один человек, он ранен.

Житель Скопинского района Рязани подозревается в покушении на убийство двух лиц. Предположительно, он застрелил женщину и нанес ранения мужчине. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Рязанской области.

По данным следствия, 18 июня на территории одного из предприятий между подозреваемым и местными работниками разгорелся конфликт. Из-за ссоры один сделал несколько выстрелов из охотничьего ружья в мужчину и женщину.

«В результате полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия, мужчина госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». В ближайшее время правоохранители решат вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, собирают и закрепляют доказательную базу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК завершил расследование убийства певца Игоря Талькова. Артиста застрелили в 1991 году в Дворце спорта «Юбилейный». После этого прокуратура утвердила заключение по уголовному делу в отношении музыкального продюсера Валерия Шляфмана.