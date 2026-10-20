Не видит и не слышит? Куда пропал Бари Алибасов

Владимир Политов рассказал о проблемах со здоровьем Бари Алибасова

Заслуженный артист России Бари Алибасов не появляется на публике из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил солист группы «На-На» Владимир Политов.

«У него сейчас и операция на глаза, там катаракта, и со слуховым аппаратом он, и ходит с палочкой, со спиной не очень хорошо», — поделился артист.

По словам Политова, они с другими участниками коллектива продолжают поддерживать связь с 79-летним продюсером. Они созваниваются и часто навещают его. Особенно много встреч происходит в праздничные дни.

Певец рассказал о своих впечатлениях об Алибасове в период, когда группа «На-На» достигла пика популярности. Продюсер был увлечен своей работой и редко поступал так, чтобы получить выгоду.

«Он абсолютно некоммерческий человек. Он не бизнесмен, и он далек от денег. Деньги, как таковые, его не интересуют. Все, что он зарабатывал, он вкладывал в шоу, чтобы сделать их еще более грандиозными. К сожалению, он плохо понимал, что мы-то не такие, нам-то хочется зарабатывать», — отметил артист.

Политов сравнил Алибасова с Карабасом-Барабасом из-за его требовательности к работе, а остальные солисты ощущали себя как «в кукольном театре».

Артист вспомнил Владимира Левкина, бывшего участника «На-На», который ушел из жизни 17 ноября 2024 года. В 2003 году у Левкина диагностировали рак лимфатической системы четвертой стадии, а в 2024 году — лейкоз. По словам Политова, все члены группы переживали за него.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель группы «На-На» Бари Алибасов рассказал каким был бывший солист группы Владимир Левкин.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС