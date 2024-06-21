Суд в Твери признал преступления нацистов в годы ВОВ геноцидом народов СССР

Тверской областной суд признал геноцидом советского народа действия нацистов в годы Великой Отечественной войны в период оккупации Тверской (прежнее название Калининской) области. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ 21 июня. Кадры оглашения решения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Действия, совершенные в период с 1941 по 1944 год немецко-фашистскими захватчиками, являются военными преступлениями и преступлениями против человечности.

Установлено, что нацисты подвергали военнопленных и мирных жителей, среди которых были дети, массовым казням, истязаниям и пыткам. За время оккупации региона погибли более 40 тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ветераны Великой Отечественной войны поделились воспоминаниями о войне.