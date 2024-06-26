Не дожил до суда: лидер Таганской ОПГ умер в СИЗО

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 171 0

Лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в СИЗО

Не дожил до суда: лидер Таганской ОПГ умер в СИЗО

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Он находился в «Матросской тишине» в Москве.

Главарь Таганской организованной преступной группы (ОПГ) Григорий Рабинович скончался в ночь на 26 июня в СИЗО № 1 в Москве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, Гриша Таганский — под таким именем он был известен в криминальных кругах — умер от сердечного приступа в «Матросской тишине». Также собеседник отметил, что Рабинович болел. Его тело направят в судебный морг.

Процесс по делу Таганской ОПГ идет уже долгое время, преступников обвиняют в том числе в причастности к убийству гендиректора ОАО «Роспищепром» и знаменитого авторитета Аслана Усояна (Деда Хасана). Окончательное обвинение главарям банды Рабиновичу и Игорю Жирноклееву, а также десяти ее участникам было предъявлено в июне 2020 года.

ОПГ перестала существовать, когда в январе 2019 года задержали и привлекли к уголовной ответственности руководителя группы Игоря Жирноклеева.

Ранее 5-tv.ru писал, что серийного маньяка, кормившего свиней своими жертвами, убили в тюрьме. Роберт Пинктон был приговорен к пожизненному заключению в 2007 году.

+20° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
87.81
0.53 94.11
0.38
Занимайтесь творчеством: астропрогноз для всех знаков зодиака на июль 202...

Последние новости

21:48
Буйный месяц: в июле Землю накроют мощные магнитные бури
21:32
Тайга и болота: медикам сложно добраться до места схода поезда в Коми
21:24
В России создают вакцину от ботулизма
21:08
С места схода поезда Воркута — Новороссийск в Коми эвакуировали 14 человек
20:57
«Не можете звать себя цивилизацией»: последние подробности об освобождении Ассанжа
20:40
Петербургская телебашня в ночь «Алых парусов» превратится в мачту корабля

Сейчас читают

«Весь цивилизованный мир» вдруг понял: в Евразии уже рождается другой мир — без них
Краткий чек-лист, чтобы устроить идеальный пикник с друзьями
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
«Это по сути обморок»: может ли тепловой стресс грозить отказом органов человека

Новости СМИ2