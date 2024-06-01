Серийного маньяка, кормившего свиней своими жертвами, убили в тюрьме

Роберт Пинктон был приговорен к пожизненному заключению в 2007 году.

Серийный маньяк из Канады Роберт (Вилли) Пинктон, который скармливал свиньям тела своих жертв, был убит в тюрьме 19 мая, сообщает телеканал CBC.

На Пинктона жестоко напал сокамерник в тюрьме Порт-Карте в Квебеке. Он хотел убить Роберта «кустарным ножичком». Проведя две недели в медикаментозной коме, маньяк скончался.

Пинктону было 74 года, он получил пожизненное заключение за убийство шести женщин в период с 1978 по 2002 год. Однако сам маньяк заявлял, что на его счету 49 убитых женщин.

Преступника арестовали в 2002 году. Он работал на семейной свиноферме, жил недалеко от нее в передвижном доме. Правоохранители пришли к Пинктону в поисках оружия, но обнаружили человеческие останки в морозильной камере. Оказалось, что некоторыми жертвами он кормил свиней.

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