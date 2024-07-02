В Бурятии сосед убил многодетного отца на глазах у его семьи. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Посреди бела дня, на глазах семьи, земляков убит мужчина, многодетный отец. По предварительным данным, этой трагедии предшествовал длящийся бытовой конфликт», — говорится в сообщении.

По словам опрошенных соседей, до инцидента, произошедшего в городе Бабушкин, в сторону погибшего поступали угрозы. Были обращения в полицию, но необходимых мер не предпринималось.

Проводится служебная проверка. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Цыденов отметил, что намерен лично контролировать ход расследования.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова будет сопровождать это дело и окажет необходимую помощь семье погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что неизвестный устроил стрельбу на улице города Батайск в Ростовской области.