В Бурятии сосед убил многодетного отца на глазах у его семьи

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 38 0

До трагедии в сторону погибшего поступали угрозы.

В Бурятии сосед убил многодетного отца на глазах у его семьи

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Бурятии сосед убил многодетного отца на глазах у его семьи. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.

«Посреди бела дня, на глазах семьи, земляков убит мужчина, многодетный отец. По предварительным данным, этой трагедии предшествовал длящийся бытовой конфликт», — говорится в сообщении.

По словам опрошенных соседей, до инцидента, произошедшего в городе Бабушкин, в сторону погибшего поступали угрозы. Были обращения в полицию, но необходимых мер не предпринималось.

Проводится служебная проверка. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Цыденов отметил, что намерен лично контролировать ход расследования.

Кроме того, уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова будет сопровождать это дело и окажет необходимую помощь семье погибшего.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что неизвестный устроил стрельбу на улице города Батайск в Ростовской области.

+23° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
87.30
1.55 93.96
1.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:27
Украину обвинили в утаивании ситуации с эпидемией холеры в Херсоне
8:16
Главное — не сдаваться: история женщины, которая более пяти лет борется с раком
8:06
Новая уловка: как мошенники обманывают при продаже авто в России
8:00
«Идем в направлении прогресса»: введут ли в России шестидневную рабочую неделю
7:56
В Бурятии сосед убил многодетного отца на глазах у его семьи
7:53
Собянин представил результаты четырех лет работы Агентства креативных индустрий

Сейчас читают

Пощечина Мелони может стоить фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии
Отдыхающие в Подмосковье купались в пруду рядом с телом в мешке
Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2