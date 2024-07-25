Выстрел в висок: украинские националисты признались в убийстве депутата Фарион

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 92 0

Ответственность за убийство экс-депутата Фарион взяли украинские неонацисты

Выстрел в висок: украинские националисты признались в убийстве депутата Фарион

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За что на нее совершили покушение?

Убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион совершили украинские националисты, об этом сообщает канал «Прямой».

«Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение NS/WP National-Socialism/White Power*», — уточняется в публикации.

В распоряжении канала также оказались кадры, предположительно, с места убийства Фарион. Сообщается, что националисты убили политика из-за «разжигания ненависти по языковому признаку внутри украинского общества», которое она якобы пропагандировала.

Неизвестные выстрелили Фарион в весок на улице во Львове 19 июля. Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на старания врачей, она скончалась в больнице.

Фарион была известна своими националистическими взглядами в отношении русскоязычных украинцев. Она называла их «рабами и оккупантами», после чего Служба безопасности Украины даже возбудила против нее уголовное дело, но в мае 2024 года судопроизводство было остановлено.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы МВД Украины Игоря Клименко, который убежден, что убийство Фарион носит заказной характер.

* — запрещенная в России террористическая организация

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
86.55
-0.75 94.38
-1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:07
«Вопросов много»: о чем Путин говорил на встрече с президентом Сирии в Кремле
14:56
«Поет под фанеру»: Глюк’oZа впервые вышла на сцену после позора в Красноярске
14:51
Теплый прием: как Лукашенко встретили с визитом в Санкт-Петербурге
14:45
Имеет разрешение? В Кремле отреагировали на слова Украины о готовности к диалогу
14:39
«Мне нравится ваша брошь»: в Индонезии выступили с необычной просьбой к России
14:28
«Что привело его к власти?» — в США и Британии готовят замену Зеленскому

Сейчас читают

Байден обратился к нации: главное
Повышение зарплаты не за горами: Минтруд все решил и посчитал
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака