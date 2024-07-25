Выстрел в висок: украинские националисты признались в убийстве депутата Фарион

За что на нее совершили покушение?

Убийство бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион совершили украинские националисты, об этом сообщает канал «Прямой».

«Ответственность за убийство Ирины Фарион взяли на себя национал-социалисты — движение NS/WP National-Socialism/White Power*», — уточняется в публикации.

В распоряжении канала также оказались кадры, предположительно, с места убийства Фарион. Сообщается, что националисты убили политика из-за «разжигания ненависти по языковому признаку внутри украинского общества», которое она якобы пропагандировала.

Неизвестные выстрелили Фарион в весок на улице во Львове 19 июля. Пострадавшую госпитализировали, однако, несмотря на старания врачей, она скончалась в больнице.

Фарион была известна своими националистическими взглядами в отношении русскоязычных украинцев. Она называла их «рабами и оккупантами», после чего Служба безопасности Украины даже возбудила против нее уголовное дело, но в мае 2024 года судопроизводство было остановлено.

Ранее 5-tv.ru передавал слова главы МВД Украины Игоря Клименко, который убежден, что убийство Фарион носит заказной характер.

* — запрещенная в России террористическая организация