В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27 0

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершении разбоя.

В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Мужчина, напавший с ножом на женщин в парке в центре Москвы, арестован. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Уточняется, что 38-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения.

Инцидент произошел в парке в районе улицы 1905 года. Мужчина подошел к двум женщинам, которые отдыхали на скамейке, задал несколько вопросов, а затем вынул нож и потребовал отдать ценности.

Одну из жертв злоумышленник ударил в лицо, у другой отнял деньги. Женщинам удалось сбежать от нападавшего и вызвать полицию.

Расследование уголовного дела контролирует Пресненская межрайонная прокуратура.

Сотрудники следственных органов предупреждают, что многие преступники выбирают «вежливую» манеру поведения, чтобы заманить жертву в свою ловушку. По словам специалистов, грабителем или маньяком может оказаться даже самый неприметный мужчина, с приличной внешностью и приветливой улыбкой. Такие преступники жестоки, но на людях — очень воспитаны и даже услужливы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участниц шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили и ограбили в московском баре на Покровском бульваре.

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