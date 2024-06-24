Пьяный дебош? Участниц шоу «Пацанки» Кузнецову и Купер избили и ограбили в Москве

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Александр Тарасов
Александр Тарасов Эксклюзив 5 868 0

Участниц шоу «Пацанки» Кузнецову и Купер избили и ограбили в Москве

Пьяный дебош? Участниц шоу «Пацанки» Кузнецову и Купер избили и ограбили в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В отделение МВД России были доставлены пять девушек, их отправили на освидетельствование, выясняются детали произошедшего инцидента.

Участниц шоу «Пацанки» Бэллу Кузнецову и Костью Купер избили и ограбили в московском баре на Покровском бульваре. Об этом стало известно эксклюзивно 5-tv.ru.

По данным источника, в эти выходные в заведении Mono Bar две участницы шоу и трое их подруг отдыхали в баре.

У сильно выпивших девушек возник конфликт с мужчиной, который перерос в драку, к стороне последнего потом примкнул также дополнительный участник того же пола. Причем один из избивавших в итоге незадолго до приезда полиции — сбежал.

В отделение МВД России были доставлены все пять девушек, их отправили на освидетельствование, выясняются детали произошедшего инцидента.

Причем тогда же и в том же баре у Костьи Купрос отобрали смартфон — им оказался iPhone 14 Pro от компании Apple.

Все это произошло во время конфликта в Mona Bar, по данным следствия, его тайно выхватили у звезды не позднее того конфликта, закончившегося дракой.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту грабежа. Отмечается, что материальный ущерб составил как минимум 70 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как себя чувствовал мужчина, на которого нападал с молотком одна из звезд «Пацанок».

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