«Среди белого дня»: как бывший вице-президент Altimo Земницкий украл детей у супруги

Уже год Наталия борется с нападками Андрея Земницкого. Она рассказала, как супругу удалось выкрасть наследников и увезти их силой.

Супруга бывшего вице-президента компании Altimo Андрея Земницкого Наталия рассказала, как муж среди белого дня вместе с сообщниками похитил ее детей и увез их в неизвестном направлении. Эксклюзивный комментарий потерпевшая дала 5-tv.ru.

Как отметила собеседница, Земницкий всегда стремился жить в Америке. Долгое время он уговаривал жену переехать вместе с наследниками. Однако около года назад Наталия подала на развод, после чего он стал пытаться выкрасть детей, чтобы увезти их в Штаты.

Потерпевшая недоумевает — процесс расторжения брака так и не начался. По словам Наталии, Андрей всеми силами старается замедлить дело.

И себе, и наследникам Земницкому все же удалось сделать американское гражданство. В адрес потерпевшей начали сыпаться угрозы, и первые «действия» супруг Наталии предпринял в августе прошлого года. Мужчина не нашел заграничные паспорта наследников, после чего, по ее словам, избил и сменил замки в квартире, в которой она проживала.

Несколько месяцев потерпевшая вместе с детьми скрывались. Как призналась Земницкая, мужчина обращался к специальным американским агентствам, чтобы отследить их. В мае этого года Андрей совершил первую попытку похищения, однако Наталии удалось оказать сопротивление с помощью газового баллончика для самообороны.

По словам Земницкой, ее обращения в полицию игнорируются. Кроме того, мужчина фальсифицировал против супруги дело об административном правонарушении.

Очередную и последнюю попытку злодеяния мужу Наталии удалось осуществить 3 августа — когда потерпевшая гостила с детьми в Бибирево, вместе с сообщниками мужчина улучил момент и затолкал наследников в автомобиль, игнорируя крики о помощи родной дочери.

«Они приехали среди белого дня. Они силой, по сути, вырвали детей против их воли, затолкали насильно в машину моих детей», — рассказала Земницкая.

Как отметила потерпевшая, детей увезли в неизвестном направлении. Кроме того, сейчас супруг не позволяет Наталии с ними связаться, а также не информирует ее об их состоянии.

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