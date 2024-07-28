Сына предпринимателя Бажаева задержали по подозрению в нападении на сотрудника полиции

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Инцидент произошел в центре Москвы, недалеко от спорткомплекса «Лужники».

Фото, видео: Ковалев Петр / ТАСС; www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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В Москве задержали мужчину по подозрению в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве в своем в Telegram-канале. Нападавшим мог быть Тимур Бажаев, сын предпринимателя Мусы Бажаева — об этом пишут «Известия».

«27 июля Бажаев, находясь вблизи комплекса „Лужники“, нарушая общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции, в ходе которого применил насилие в отношении представителя власти», — уточняется в ведомстве.

В данный момент возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Отец обвиняемого бизнесмен Муса Бажаев рассказал «Известиями», что не верит в причастность сына к инциденту, но если все окажется именно так, не будет бороться. 

«Я ни за что особо бороться не собираюсь: если мой сын виноват и где-то замешан, то будет отвечать, а если нет — значит, нет», — заключил предприниматель.

Ранее 5-tv.ru писал, что объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в 2023 году.

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