Истоки клички и спасительный диагноз: как Япончик стал криминальным авторитетом

Он умер в результате покушения в 2009 году.

Мосгорсуд вынес приговор исполнителю убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик — Прим. ред.) Астамуру Бутбе в виде 19 лет колонии в этот понедельник. При этом сама история погибшего отсылает к середине прошлого века.

Иваньков умер в 2009 году, но жизнь в криминальном мире и саму кличку он получил еще в 1960-х годах. О его тернистом пути подробно написало агентство URA.RU.

Иваньков переступил черту закона еще в 14 лет, когда начал воровать. Он оказался в банде Монгола (Геннадий Карьков) в конце 1960-х годов, юноша вместе с ними занимался вымогательством. Именно тогда Иванько и получил свою кличку Японец из-за характерного разреза глаз, уже позже его стали называть Япончиком.

Он долгое время выпутывался из цепких лап закона благодаря своему диагнозу – шизофрении. Его он получил еще в 1965 году, когда Иваньков резко сопротивлялся полиции после задержания, силы правопорядка взяли его за карманную кражу. Так, Московский уголовный розыск (МУР) разгромил в итоге банду Монгола в 1972 году, но сам Иваньков избежал приговора.

В следующие 20 лет криминального авторитета множество раз судили, но в итоге Иваньков выходил из тюрьмы. Все изменилось после покушения на него в июле 2009 года – на выходе из ресторана «Тайский слон».

Выстрел из винтовки произвел Бутба — пуля попала Япончику в живот. Охранники занесли его обратно в ресторан, после чего криминального авторитета госпитализировали и прооперировали. Врачам даже удалось стабилизировать состояние Иванькова, однако в ночь с 13 на 14 сентября он перенес клиническую смерть, а 9 октября скончался от перитонита в одной из московских частных клиник.

Раннее 5-tv.ru подробно рассказал, сколько лет тюрьмы получили соучастники убийства Япончика.