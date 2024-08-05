Исполнителя убийства Япончика заочно приговорили к 19 годам колонии

Исполнителю убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик — Прим. ред.) Астамура Бутбе вынесли приговор. Решение сегодня принял Московский городской суд, сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Исполнитель убийства Япончика получил окончательное наказание в виде 19 лет лишения свободы. Срок мужчина будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынесен заочно, поэтому срок наказания будет исчисляться с момента фактического задержания Бутбы. После убийства Япончика он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

В 2023 году Бутбу приговорили к 19 годам лишения свободы, но приговор был отменен и пересмотрен.

До этого 16 лет лишения свободы получил один из соучастников убийства Япончика — Нугзара Папава. По данным следствия, он был нанят заказчиками преступления наряду с другими участниками группы, которые занимались устранением криминального авторитета. Папава занимался слежкой за Япончиком и выяснил, что тот часто бывал в ресторане «Тайский слон» на Хорошевском шоссе. Он также отдал сигнал снайперу Бутбе, стрелявшему в Япончика при выходе из ресторана, и помог ему скрыться с места преступления.

В декабре 2021 года Мосгорсуд приговорил соучастников убийства Иванькова-Япончика — Муртази Шаданию и Джамбулу Джанашию — к 16 и 15 годам колонии соответственно. В апреле того же года еще одного фигуранта по делу об убийстве криминального авторитета — Каху Газзаева — приговорили к 14 годам тюрьмы.

Было установлено, что Шадания, Джанашия, Газзаев, Папава и Астамур Бутба были привлечены Ильей Симонией для совершения убийства Иванькова. Мотивом преступления стало обещанное неустановленными лицами возвращение Симонии статуса вора в законе — лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии.

Покушение на Иванькова было совершено на выходе из ресторана «Тайский слон». Выстрел из винтовки произвел Бутба — пуля попала Япончику в живот. Охранники занесли его обратно в ресторан, после чего криминального авторитета госпитализировали и прооперировали. Врачам даже удалось стабилизировать состояние Иванькова, однако в ночь с 13 на 14 сентября он перенес клиническую смерть, а 9 октября скончался от перитонита в одной из московских частных клиник.

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