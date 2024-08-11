Девушку «кинул на деньги» мужчина, которого она знала шесть лет.

Победительницу конкурса «Мисс Москва — 2018», блогера и модель Алесю Семеренко обманули на пять миллионов рублей. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, девушку обманул мужчина, которого она знала еще с 2018 года как кастинг-директора конкурса «Мисс Екатеринбург». Первый опыт сотрудничества с ним у Семеренко состоялся в 2021 году, когда мужчина за внушительную сумму организовал ей участие в конкурсе красоты в Таиланде.

В 2023 году знакомый снова предложил модели выйти на международный уровень и побороться за титул «Мисс Земля» во Вьетнаме. При этом мужчина потребовал с Семеренко пять миллионов рублей, который якобы нужно было заплатить за переговоры с руководителем конкурса, за само участие и вход в четверку победительниц. После передачи денег кастинг-директор исчез и перестал выходить на связь.

Когда конкурс «Мисс Земля» стартовал, Семеренко поняла, что не включена в список претенденток. Она еще раз попробовала связаться со своим знакомым, но безуспешно. Тогда девушка обратилась в полицию и потребовала привлечь мужчину к ответственности за мошенничество.

В 2018 году Семеренко завоевала титул «Мисс Москва», которого позднее ее лишили за нарушение условий договора и невыполнение обязанностей победительницы конкурса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мошенники крадут деньги и личные данные россиян при помощи YouTube.