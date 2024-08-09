Как мошенники крадут деньги и личные данные россиян при помощи YouTube

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Аналитик Муртазин: мошенники крадут деньги и личные данные при помощи YouTube

Как мошенники крадут деньги и личные данные россиян при помощи YouTube

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россияне все чаще жалуются на сбои в работе видеоплощадки.

Видеохостинг YouTube стал недоступен для многих пользователей в России, утром начали поступать и наращивать объемы соответствующие жалобы. Как сообщается в материале KP.RU, проблему обнаружили детекторы сбоев. По словам аналитика Эльдара Муртазина, власти подключили все возможные инструменты, чтобы «положить» сервис в регионах России.

Поначалу эксперты предполагали, что YouTube замедлился, так как компания Google перестала поддерживать свои серверы, территориально находящиеся в России. Затем депутат Александр Хинштейн публично заявлял — видеохостинг «завис» по юридическим причинам. Роскомнадзор передал операторам связи свои технические средства противодействия угрозам (ТСПЦ).

Без YouTube осталась аудитория в 56 миллионов человек, а это каждый второй взрослый житель страны. Целью остановки, по мнению Муртазина, стало переключение пользователей на отечественные сервисы, недоступные для антироссийских пропагандистов. Несмотря на аргументированность решения, оно повлекло за собой и неприятные последствия. Помимо видеохостинга YouTube, «затормозились» и другие ресурсы. Есть и другие риски.

«Мошенники всегда используют подобные события в своих целях. Любой рекламе доверять точно не стоит. Вас, скорее всего, попытаются развести, чтобы вы потеряли деньги или персональные данные», — предупредил аналитик.

Ранее 5-tv.ru срассказывал, чем опасны «ускорители» для работы YouTube.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
86.56
0.61 94.13
0.29
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 авгу...

Последние новости

8:40
Молодожены Харламов и Ковальчук уже планируют детей: «Мы над этим работаем»
8:26
Как мошенники крадут деньги и личные данные россиян при помощи YouTube
8:16
Игра в «шашечки»: в России за опасное вождение планируют штрафовать
8:01
Тайны и легенды города из Золотого кольца России: что скрывают стены Суздаля
7:46
Прирост на 50%: подробности августовского перерасчета пенсии
7:33
«Если вы уважаете партнера, то вы уважаете себя»: с чего начинается семейное счастье

Сейчас читают

Липецк подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
Отправляйтесь в путешествие: китайский гороскоп на неделю с 12 по 18 августа
«Великая актриса»: как выглядит могила Веры Васильевой в годовщину ее смерти
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака