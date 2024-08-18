В России выявили хищение более 50 миллионов рублей, выделенных на нацпроект

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Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

РИА Новости: возбуждено дело по факту мошенничества при реализации нацпроекта

В России выявили хищение более 50 миллионов рублей, выделенных на нацпроект

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Преступление было совершено в 2021 году.

Силовики возбудили уголовное дело по факту мошенничества при реализации национального проекта в сфере образования, злоумышленники похитили крупную сумму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«По предварительным данным, в рамках реализации национального проекта в сфере образования было совершено хищение более 50 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Отмечается, что преступление было совершено в 2021 году. Однако другие детали случившегося не сообщаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что арестовали экс-мэра Астрахани Олега Полумордвинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, он пытался похитить бюджетные деньги. На развитие дорожного хозяйства в городе было выделено 100 миллионов рублей. Однако жители Астрахани не увидели на улицах изменений.

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