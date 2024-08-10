Откат в 13%: за что арестовали экс-мэра Астрахани Полумордвинова

Бывшего мэра Астрахани арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о попытке хищения бюджетных денег. На развитие дорожного хозяйства в городе было выделено 100 миллионов рублей. Но жители до сих пор не увидели ни отремонтированных дорог, ни новых автобусных остановок.

Проблемы с законом у Олега Полумордвинова возникли не впервые. До этого его штрафовали за превышение должностных полномочий. Какое наказание грозит экс-мэру в этот раз, расскажет корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Вместо качественного асфальта астраханские дороги «усыпаны» крепкими словами местных водителей.

Тротуары — и того хуже. А автобусов пассажирам приходится дожидаться на остановках под открытым небом. Сотни павильонов застряли на складе. На обновления в сфере дорожного хозяйства было выделено 100 миллионов рублей. Не исключено, что они осели в кармане бывшего главы Астрахани Олега Полумордвинова. Сегодня суд арестовал его по делу о крупном мошенничестве.

«Обвиняемый в составе группы лиц по предварительному сговору совершил покушение на мошенничество в рамках заключенного в 2023 году между Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации муниципального образования „Городской округ город Астрахань“ и обществом с ограниченной ответственностью муниципального контракта по ремонту автомобильных дорог местного значения на сумму свыше 100 миллионов рублей», — прозвучала в суде фабула дела.

На некачественную работу подрядчиков и городской администрации ровно три месяца назад указывал губернатор Астраханской области.

Вместо исправления ошибок Полумордвинов в середине июня неожиданно заявил об уходе с поста главы города. Теперь стало ясно, что эта была часть плана по собственному обогащению. Под следствием оказались и бывший начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Иван Сапрыкин, и директор подрядной организации «Айтиком» Виктор Федоров. К слову, судимость у Полумордвинова уже есть. В 2020 году суд вынес приговор за превышение должностных полномочий.

Когда бывший чиновник занимал пост министра строительства и дорожного хозяйства Астраханской области, он подарил коллеге — другому министру — больше 600 тысяч рублей из регионального бюджета. Сумму провел как субсидию на улучшение жилищных условий. Несмотря на состояние жилого фонда обычных астраханцев.

В ноябре 2023 года, после обрушения пятиэтажного дома в Астрахани, наша съемочная группа побывала в еще пока целых хрущевках. Но они буквально разваливаются на глазах. И, что удивительно, не признаны аварийными. Тогда нам с трудом удалось пообщаться с Олегом Полумордвиновым. Съемочную группу к нему не подпускали его коллеги. Но через некоторое время все же разговор состоялся. Тогда чиновник жаловался на недостаток денег.

— Маленькая цифра бюджета нашего, к сожалению, — жаловался Полумордвинов.

— Может быть, у города нет хозяйственника?

— Еще раз вам повторяю…

— Как вы думаете, у города есть хозяйственник?

— Я думаю, что есть.

— А кто?

— Хозяйственник в том числе я.

Подробно рассказать о том, куда уходят деньги из бюджета, Полумордвинов тогда не захотел и сбежал от нашей съемочной группы.

Дома обычных астраханцев сильно отличаются от жилья главы города.

Как только заканчивается граница подъезда к дому, заканчивается и асфальт. Неплохо уложенное, с небольшими изъянами, дорожное покрытие. А дальше его практически нет. Автомобиль едет еле-еле, преодолевая огромные ямы.

Забыть о своем доме Полумордвинов может надолго. За крупное мошенничество, совершенное группой лиц, он может отправиться за решетку на срок до десяти лет.