В Москве задержали мужчину, выбросившего из окна жену и младенца

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 4 071 0

В квартире погибших сейчас погром. Что произошло между супругами на юго-востоке столицы?

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc; 5-tv.ru

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Правоохранители задержали мужчину, который, предварительно, выбросил из окна многоэтажного жилого дома супругу с малолетним ребенком на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

найденные под окнами дома тела женщины и ребенка.Найденные под окнами дома тела женщины и ребенка. 5-tv.ru

В квартире погибших сейчас погром, мужчина, вероятно, выбрасывал и вещи из окна. По данным 5-tv.ru, трагедия произошла во время громкого конфликта с мужем. Теперь мужчина задержан. Как передает в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры, ему оказывается медицинская помощь.

Уточняется, что погибли женщина 1988 года рождения и ее ребенок 2023 года рождения.

Задержание мужчины также подтвердили в СУ Следственного комитета по Москве. Отмечается, что ему 39 лет. В ближайшее время задержанного доставят в столичный СК для проведения следственных действий.

Обстановка в квартире, в которой жили убитые женщина и ребенокОбстановка в квартире, в которой жили убитые женщина и ребенок. Telegram / Официальный канал прокуратуры г. Москвы / moscowproc

Тем временем на месте продолжают работать правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что американец жестоко расправился с невестой в Одинцове.

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