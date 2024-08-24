«Умерла на корточках»: за что американец жестоко расправился с невестой в Одинцове

По словам очевидцев трагедии, на месте убийства «все было в крови».

Американец мог убить возлюбленную россиянку из Одинцова из-за отказа выйти за него замуж. Об этом местный житель, знакомый с ситуацией, рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«Жестокое нападение произошло в квартире. Девушка каким-то чудом вырвалась на лестничную клетку, смогла дойти до двери соседей — на стене остаются замытые следы крови», — отметил корреспондент.

По словам соседей, из квартиры, где жила молодая пара, часто доносился шум. Вероятно, они все время скандалили.

«Что именно произошло, никто не знает, это же между ними. Единственное, она кричала как резаная, выскочили все, девочка прибежала. <...> Он ее зарезал — семь ножевых ранений. Она умерла на корточках прям вот так вот, возле стены у себя на этаже в тамбуре», — поделилась женщина.

Другой сосед девушки, в свою очередь, предположил, что причиной убийства девушки мог стать ее отказ выйти замуж за избранника.

«Он стал слишком навязчив. Она настереглась и отменила (свадьбу — Прим.ред.). На этом фоне, наверное, у них произошел конфликт», — объяснил мужчина.

Жестокое убийство произошло 22 августа: 30-летняя девушка была обнаружена в подъезде, на ее теле нашли многочисленные колото-резаные раны. Подозреваемый в убийстве успел сбежать в Турцию, однако там его задержали местные правоохранители. Сейчас решается вопрос о его отправке в Россию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото россиянки и убившего ее американца.