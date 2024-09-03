Россиянам назвали две самые опасные схемы мошенничества для кражи денег с карт

Злоумышленники представляются сотрудниками определенных организаций.

Самыми популярными и опасными схемами мошенничества являются звонки, в ходе которых злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка России. Об этом рассказал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости.

«Наиболее актуальными и опасными мошенническими схемами являются звонки по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов и Центрального банка с необходимостью перевода денег на «безопасный счет“», — сказал он.

В дальнейшем мошенники запрашивают у жертвы информацию о карте или другие персональные данные, чтобы похитить деньги.

Есть и другой сценарий развития событий: злоумышленники убеждают граждан осуществить банковские операции самостоятельно. Причем в последнем случае, как подчеркнул Кузнецов, мошенники говорят, что им не нужны реквизиты и данные, тем самым вызывая доверие жертвы.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянка потеряла четыре миллиона рублей после звонков от «правоохранителей». Пенсионерка на протяжении целой недели действовала под диктовку злоумышленников.