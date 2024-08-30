Россиянка потеряла четыре миллиона рублей после звонков от «правоохранителей»

Пенсионерка на протяжении целой недели действовала под диктовку злоумышленников.

Жительница Ростова-на-Дону попалась в ловушку мошенников и потеряла около четырех миллионов рублей. После случившегося 67-летняя женщина обратилась в полицию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Все началось с сообщения в мессенджере от якобы министра здравоохранения региона. В тексте говорилось о «проверке» и необходимости готовиться к звонку от «куратора». После этого женщине позвонил мошенник, представившийся сотрудником правоохранительных органов.

Тот сказал пенсионерке, что на ее счетах выявлена подозрительная активность в виде попыток перевести ее средства на финансирование иностранной армии. За это, отметил «правоохранитель», женщине грозит наказание за госизмену. Угрозы и манипуляции убедили ее взять несколько кредитов и перевести деньги на «безопасный счет». Только это должно было помочь миновать беды.

Так, россиянка взяла кредит на сумму 1,7 миллиона рублей и перевела аферистам, на следующий день сделала то же самое, «одолжив» средства уже других банках. Общая задолженность составила до четырех миллионов рублей. Мошенники пытались убедить женщину взять еще один миллион рублей, но та отказалась. Тогда они настаивали на 500 тысяч рублей.

Женщина поняла, что настоящий правоохранитель не стал бы торговаться с ней и прекратила общение с мошенников, а затем обратилась в полицию. Как отметила пенсионерка, она всю неделю не понимала, что делает.

В свою очередь, в МВД предостерегли россиян, что сотрудники силовых ведомств и банков никогда не советуют совершать какие-либо финансовые операции. Если поступает звонок и собеседник ведет разговор на тему якобы «безопасных счетов», то необходимо сразу же класть трубку.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвичка отдала более миллиона мошенникам, пообещавшим сделать приворот на мужа. Пострадавшая уже написала заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.