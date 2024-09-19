В Москве задержали лжепродюсера, обманувшего моделей на миллионы рублей

В московском аэропорту Внуково полиция задержала россиянина Антона Парамонов, обманувшего модель и присвоившего ее деньги. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Савеловский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения.

Мужчину задержали еще 8 августа. Выяснилось, что он уроженец Екатеринбурга, временно не работает и был ранее судим. Даже после того, как Парамонов был пойман, заявления на него в полицию поступать продолжают.

Так, 13 сентября пострадавшая Валерия Волкова обратилась в полицию. Она рассказала, что в 2022 году познакомилась с Парамоновым на конкурсе красоты «Мисс Москвы». Они разговорились. По словам Волковой, мужчина предложил ей принять участие в различных конкурсах.

В марте 2024-го она согласилась поработать с Парамоновым — тот предложил ей выступить на конкурсе «Мисс Азия». Однако для участия нужно внести две тысяч долларов (194 тысячи рублей) и сверху процент за работу — 40 тысяч рублей. В апреле Волкова перевела всю сумму, кроме «зарплаты» Парамонова. По ее же словам, мужчине не доверяла, поэтому хотела убедиться в его компетентности до конца. После этого Парамонов сказал, что девушка должна сама оплатить билеты и проживание на Филиппинах.

В конце июля Парамонов перестал выходить на связь. Тогда Волкова написала организатору «Мисс Азия». Тот сказал, что девушка и в самом деле записана на конкурс, но не оплатила участие. Более того, сумма взноса оказалась вдвое меньше требуемой — одна тысяча долларов. Так Волкова и поняла, что Парамонов ее обманул.

По данным РИА Новости, он представлялся продюсером и уже обманул более десятка девушек-моделей по всей России на несколько миллионов рублей.

Как сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, принято решение заключить его под стражу и составить меру пресечения изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что начальник автобронетанковой службы ЦВО задержан по подозрению во взятке. Мера пресечения пока не определена.