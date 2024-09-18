Начальник автобронетанковой службы ЦВО задержан по подозрению во взятке

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 19 0

Мера пресечения пока не определена.

Начальник автобронетанковой службы ЦВО задержан по подозрению во взятке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Начальник автобронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Денис Путилов задержан СК РФ за взятку в особо крупном размере. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, Путилов получил взятку в размере десяти миллионов рублей от представителя ИП за получение преференций при исполнении гособоронзаказа.

Известно, что в прошлом году Минобороны заключило госконтракты по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Все это происходило в рамках исполнения гособоронного заказа.

За исполнением этих контрактов в 140 миллионов рублей следил Путилов. Позже он получил от Чудинова взятку. Мера пресечения дл\ него пока не определена. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему задержали Эльмана Пашаева. Бывший адвокат на данный момент Пашаев доставлен в военный суд.

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