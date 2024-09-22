Записывал кружочки в Telegram: подробности убийства петербуржцем возлюбленной

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 31 0

Петербуржец рассказал об убийстве своей девушки в кружочках в Telegram

Записывал кружочки в Telegram: подробности убийства петербуржцем возлюбленной

Фото: Telegram/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/gsuskrf_spb

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Мужчина поместил тело убитой в бочку и залил его кислотой.

Житель Петербурга убил свою возлюбленную и рассказал об этом своей экс-супруге в «кружочках» в Telegram. О новых подробностях жуткой истории стало известно 5-tv.ru.

Выяснилось, что убийца поддерживает тесную связь со своей бывшей женой из-за общего ребенка. С ней он даже познакомил и свою новую избранницу, которую убил и спрятал тело в бочке, залив кислотой.

«Потом он записал бывшей жене кружочки в Telegram, где рассказал, как зарезал девушку», — уточнил наш источник.

После признания бывшей жене мужчина начал угрожать ей, но женщина уже обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В автомобиле преступника правоохранители обнаружили пластиковую бочку. При ее последующем вскрытии на полигоне внутри обнаружились останки человеческого тела. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый в совершении преступления успел к этому времени скрыться, однако его задержали в другом регионе.

В ближайшее время он будет доставлен в Санкт-Петербург для предъявления обвинения и избрании меры пресечения.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько на самом деле жертв у отравителя из Балашихи. Молодой репетитор по математике травил своих родных, друзей и знакомых ради того, чтобы избавиться от долгов.

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