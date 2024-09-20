Внезапная смерть не насторожила: сколько на самом деле жертв у отравителя из Балашихи

Житель Подмосковья Артем Миссюра уже под следствием признался еще в нескольких преступлениях.

В двух убийствах и семи покушениях признался серийный отравитель из Подмосковья, история которого больше напоминает дешевый бульварный роман. 25-летний репетитор по математике травил своих родных, друзей и знакомых просто ради того, чтобы избавиться от долгов.

Несколько месяцев следователи выясняли детали похождений серийного маньяка. И вот сейчас дело можно считать раскрытым. Эксклюзивные подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Хаирбека Алмакаева.

Эти кадры — одна из главных улик в уголовном деле так называемого «подмосковного отравителя». Во время дачи показаний на месте абсолютно спокойным и уверенным голосом Артем Миссюра рассказывает, как убивал бабушку. Вероятно, самого близкого человека, которая заменила ему и мать, и отца.

Дядя остался жив лишь чудом. А внезапная смерть бабушки никого не насторожила. Почувствовав безнаказанность, молодой человек решил избавиться от всех, кто, как ему казалось, мешает. Такими людьми оказались родная мать и отчим. В обоих случаях он захотел заполучить квартиры ближайших родственников и подсыпал им в еду яд.

Но родители Миссюры выжили, их спасли врачи. А самого отравителя задержали стражи порядка. За ним тогда уже следили полицейские, которые установили в квартире подозреваемого камеры наблюдения.

Следующей жертвой отравителя стал его единственный друг. Молодой человек был успешен, хорошо зарабатывал. Артем Миссюра захотел избавиться от него, чтобы не возвращать долги.

Друга детства подозреваемый отравил прямо на парковке у сетевого супермаркета. Купил в магазине бутылку ягодного морса, незаметно подсыпал туда яд и напоил смертельным коктейлем товарища, сидя у него в машине. Мужчина скончался в больнице спустя сутки.

Миссюра был помешан на деньгах и красивой жизни, но хорошего заработка у него не было. Поэтому к успеху он пошел, как говорится, «по чужим костям». Брал деньги в долг, а затем пытался избавиться от кредитора. Даже свою девушку Кристину он заставил взять несколько кредитов, а потом отравил. Она перенесла инсульт и до сих пор проходит реабилитацию.

Брат сожительницы Илья Дудкин тоже попал в немилость. Владельцу транспортной фирмы Артем задолжал кругленькую сумму.

Оказавшись в следственном изоляторе, Миссюра признался уже в двух убийствах и семи покушениях. Его ждут не только допросы, но и психолого-психиатрическая экспертиза.

«В холодности расчета явно прослеживается вполне себе вменяемый план человека с духовным заболеванием, не душевным. Ему нужно добиться своего результата любым путем, любой ценой. Он идет по трупам даже близких людей. Сомнения в его психическом статусе вряд ли будут», — говорит психиатр, кандидат медицинских наук Диана Генварская.

Если подозреваемого в отравлениях признают вменяемым, ему грозит пожизненное лишение свободы.