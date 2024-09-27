Суд арестовал подозреваемого в убийстве 12-летней девочки на Кубани

На Кубани арестовали 35-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Уточняется, задержанный накануне фигурант был доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следствие ходатайствовало о его заключении под стражу. Суд ходатайство удовлетворил, назначив мужчине арест на срок один месяц и семь суток — до 2 ноября 2024 года.

До этого в Следственном комитете сообщили, что подозреваемый в совершении тяжкого преступления житель хутора Бураковского признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего.

Девочка, в убийстве которой подозревают мужчину, пропала 1 сентября. Мать ребенка обратилась в полицию после того, как дочь не вернулась домой с прогулки. На следующий день тело девочки со следами насильственной смерти нашли в местной реке Бейсужек. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подруга убитой бизнес-леди из Саратовской области Натальи Алешниковой не верит в причастность к преступлению мужа предпринимательницы.