«Она что-то знала»: подруга убитой бизнес-леди из Балаково высказалась об аресте ее мужа

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

Подруга убитой бизнес-леди из Балаково не верит в причастность ее мужа

«Она что-то знала»: подруга убитой бизнес-леди из Балаково высказалась об аресте ее мужа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Какие на самом деле были отношения у супругов?

Подруга убитой бизнес-леди из Саратовской области Натальи Алешниковой заявила, что не верит в причастность мужа предпринимательницы к ее убийству. В беседе с KP.RU Ольга подчеркнула, что у супругов были прекрасные отношения.

Ранее стало известно, что мужа погибшей Алексея задержали на 48 часов на время проведения следственных действий. Кроме того, стали распространяться слухи о том, что Наталью мог убить предполагаемый женатый любовник. Однако эту версию Ольга тоже отрицает.

«Леша под следствием. Мы все понимаем, что это такая процедура, и допрашивать и подозревать будут всех. Но я вам скажу, у них были прекрасные отношения. Я не верю ни в любовниц, ни в любовников. Это так же странно, как и совершенно неожиданно», — отметила она.

По словам Ольги, убийство было совершено прямо в день рождения Натальи, что говорит о продуманной расправе. Она рассказала, что предпринимательница активно готовилась к празднику и все тщательно продумывала. И, будто предчувствуя трагедию, выбрала странный дресс-код — все в черном.

«И даже не скажешь, что предчувствие, совпадение. Как будто она что-то знала!» — сказала подруга убитой.

О похищении бизнес-леди из Саратовской области стало известно вечером 22 сентября. Неизвестные в масках схватили 47-летнюю женщину у подъезда, затолкали ее в багажник собственного автомобиля, а затем увезли в неизвестном направлении.

Тело россиянки со следами насильственной смерти было обнаружено в ночь на 25 сентября в лесополосе — у нее было перерезано горло.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору» и «Убийство, совершенное организованной группой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мужчину 24 года держали в рабстве под Тюменью.

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