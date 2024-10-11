Помощника депутата Госдумы пытались застрелить в Одинцово

Неизвестный обстрелял дом помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в поселке Лапино Одинцовского района. Кадры с места происшествия публикует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Злоумышленник стрелял с веранды дома чиновника. Он выпустил четыре пули через окно, две из которых попали в Алихаджиева. Помощник депутата ранен в голову и поясницу, его экстренно госпитализировали. В настоящий момент пострадавший находится в реанимации.

Правоохранители разыскивают злоумышленника. Его личность пока не установлена, как и мотивы, по котором он мог совершить покушение на Алихаджиева.

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