Помощника депутата Госдумы пытались застрелить в Одинцово

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Срочная новость 67 0

В чиновника попали две пули. Он выжил, но находится в реанимации.

Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Московской области/gsuskmosobl; 5-tv.ru

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Неизвестный обстрелял дом помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева в поселке Лапино Одинцовского района. Кадры с места происшествия публикует пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Злоумышленник стрелял с веранды дома чиновника. Он выпустил четыре пули через окно, две из которых попали в Алихаджиева. Помощник депутата ранен в голову и поясницу, его экстренно госпитализировали. В настоящий момент пострадавший находится в реанимации.

Правоохранители разыскивают злоумышленника. Его личность пока не установлена, как и мотивы, по котором он мог совершить покушение на Алихаджиева.

Ранее 5-tv.ru приводил подробности жуткой истории из города Тольятти. 13-летняя девочка искусала и зарезала двоих сводных сестер. Подростка поместили в психиатрический стационар.

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