В Ульяновске пенсионер застрелил соседей из-за громкой музыки

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Мужчина был ранен ответным огнем полицейских и вскоре скончался.

В Ульяновске пенсионер застрелил соседей из-за громкой музыки

Фото: 5-tv.ru

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В ночь на 15 октября в Ульяновске разыгралась настоящая кровавая драма — пенсионер застрелил шумевших соседей, а затем погиб сам от пуль полицейских. Подробности этой истории приводит KP.RU.

По информации СМИ, тройное убийство произошло в доме № 4 по улице Варейкиса. 66-летний пенсионер, который недавно перенес инсульт, не мог уснуть из-за музыки, доносившейся с верхнего этажа. Мужчина решил разобраться с соседями, для убедительности он прихватил с собой карабин «Сайга». Позже выяснилось, что разрешение на оружие у него было.

Дверь в квартиру пенсионеру открыли сразу. Ничего не подозревающие люди впустили мужчину внутрь, после чего раздались выстрелы. Вооруженный пенсионер застрелил 50-летнего мужчину и его 48-летнюю супругу, пощадив только их десятилетнего сына.

Соседи вызвали на место происшествия полицию. Пенсионер открыл стрельбу и по ним. Правоохранителям ничего не оставалось, как открыть ответный огонь. Нападавший был ранен, ему вызвали скорую помощь, однако спасти стрелка медикам не удалось.

По факту двойного убийства и покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов заведено уголовное дело. Подробности инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге мать ударила ножом в шею девятилетнюю дочь.

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