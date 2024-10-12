В Петербурге мать ударила ножом в шею девятилетнюю дочь

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 20 0

Едва не случившейся трагедии помешал отец.

В Петербурге мать ударила ножом в шею девятилетнюю дочь

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Eisenhuth

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В Санкт-Петербурге мать едва не убила свою девятилетнюю дочь, ударив ее ножом в шею. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

«По данным следствия, в ночное время 11 октября 37-летняя женщина в квартире на Петергофском шоссе в связи с внезапно возникшим умыслом на убийство своей 9-летней дочери нанесла один удар ножом в область ее шеи», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Фото:Telegram/ГСУ СК России по Санкт-Петербургу/gsuskrf_spb

К счастью, в ситуацию вмешался отец, благодаря чему убийство малолетнего ребенка женщине не удалось довести до конца. Врачи оказали девочке всю необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело о покушении на убийство, ее поместили в психиатрическую лечебницу.

Следователи устанавливают все детали произошедшего, включая причины и условия, при которых мать решилась на убийство собственного ребенка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились новые детали в жутком деле из города Тольятти. Там 13-летняя девочка жестоко убила двоих сводных сестер.

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