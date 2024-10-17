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Гевондян Каринэ
Гевондян Каринэ 28

Сплетни по расписанию: звезды на красной дорожке гала-ужина музыкальной премии «Виктория-2025»

Вечер приурочен к официальному старту голосования, которое определит лауреатов за 2023–2024 годы.

Настало время премий, а значит — впереди нас ждет длительное путешествие в мир шоу-бизнеса. На окраине Москвы, а точнее — в концертном дворце «LIVE Арена» звезды нашей эстрады собрались поговорить о наболевшем.

Тяжело оставить без внимания западных артистов с белыми вечеринками, нового питомца Джигана, разлад в семье Natana и новый никнейм Крида, правда? Подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.

Сплетни по расписанию: звезды на красной дорожке гала-ужина музыкальной премии «Виктория-2025»

1/15

Счастливый Михаил Шуфутинский со своей супругой Светланой Уразовой. Влюбленной паре совершенно все равно, что творится на западе, главное — наша эстрада.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

2/15

Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров со своей спутницей Марго Овсянниковой как раз кстати! Журналисты все-таки вынудили признаться: идеальное тело с кубиками — дело рук хирурга.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

3/15

Стабильность — это про них. Владимир Левкин со своей женой Мариной Ичетовкиной. Любовь, царившую в воздухе, тяжело было не заметить.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

4/15

А вот Севиль сегодня пришла без спутника сердца TONI. Однако, артистка совсем не грустила — Максим Завидия, который то и дело говорил о ней с журналистами, не давал ей скучать.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

5/15

«Скажу „нет“ дресс-коду» — подумала Катя Лель и пришла в голубом костюме вместо total black. Певица предположила, что смена никнейма Егора Крида — всего лишь пиар-ход.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

6/15

Группа «Корни» тоже порадовала журналистов. Ребята рассказали, что в России тоже есть свой русский P. Diddy. Благо, давно не проживает в стране, так что можно не переживать.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

7/15

Леон Кемстач со своей очаровательной мамой Лаурой. Актер поделился планами: фильмам, сборникам со стихотворениями и новой музыке — быть. Имя музы не озвучил, а жаль.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

8/15

Вечно молодой Стас Михайлов анонсировал новый фит — правда не сказал, с кем именно.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

9/15

Группа «Фабрика» снова сразила всех наповал. И Натана защитили, и Дурову пожелали возвращения — вот так нужно мужчин поддерживать!

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

10/15

Akmal’ собственной персоной: немного неловко было артисту на дорожке. Может, новая стезя телеведущего шоу его так утомляет?

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

11/15

А вот у группы «Город 312» все идеально: «Инь и Ян». Почти ни с кем, кроме друг друга, на дорожке не общались. Кажется, мы тут все лишние.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

12/15

Станислав Ярушин и его слегка надменный взгляд, кажется, все-таки отпугнул некоторых дам, на которых он смотрел. Пришел на дорожку с Akmal’. Видимо, общее шоу сблизило.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

13/15

Кирилл Туриченко со своей супругой Дарьей Тарасовой. В этот раз пара пришла в хорошем настроении: даже иногда перешептывались, поглядывая на коллег.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

14/15

Мир красных дорожек открылся и для Станислава Бондаренко, который с недавних пор не пропускает ни одно мероприятие. Однако, к журналистам еще не привык, чего не скажешь о фотографах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

15/15

А вот у Аркадия Укупника все просто — не хочу и не говорю. Примерно с таким же девизом артист прошел мимо журналистов, так и не дав никакого комментария.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака