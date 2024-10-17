Сплетни по расписанию: звезды на красной дорожке гала-ужина музыкальной премии «Виктория-2025»

Настало время премий, а значит — впереди нас ждет длительное путешествие в мир шоу-бизнеса. На окраине Москвы, а точнее — в концертном дворце «LIVE Арена» звезды нашей эстрады собрались поговорить о наболевшем.

Тяжело оставить без внимания западных артистов с белыми вечеринками, нового питомца Джигана, разлад в семье Natana и новый никнейм Крида, правда? Подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.