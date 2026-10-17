«У каждого своя правда»: Катя Лель ответила Губину на слова о пиаре на теме НЛО

Певица Катя Лель не стала спорить с обвинившим ее в пиаре на НЛО Андреем Губиным

Заслуженная артистка России Катя Лель прокомментировала слова коллеги Андрея Губина, который прежде оценил ее высказывания об инопланетянах как пиар-ход. Музыкант уверен, что все заявления Лель о контактах со внеземными цивилизациями пусты, и это лишь способ напомнить о себе в медиаполе. При этом певица с 2019 года активно обсуждает их с журналистами, не боясь насмешек.

Первый контакт с НЛО, по ее словам, произошел в 16 лет. Она с друзьями сидела дома в Нальчике, и вдруг появилось яркое свечение. Когда Катя пришла в себя, сестра заметила, что у нее отсутствуют три зуба. Артистка также утверждала, что инопланетяне хотели ее забрать, но поддались на уговоры и оставили на Земле, а еще установили ей чипы для связи. Звезда описывала пришельцев как существ, способных перевоплощаться из «биохимического в энергетическое тело».

Разумеется, рассказы Кати Лель стали поводом для споров и даже издевательств, которые, впрочем, ее совершенно не смутили и не заставили замолчать. На 30-летии телеканала Муз-ТВ она сказала корреспонденту 5-tv.ru, что не собирается конфликтовать с Губиным и другими критиками — не стоит лишать людей возможности самим решать, верить ей или нет.

«Я говорю о том, что есть в моей жизни, я всегда говорю правду. И если человек сомневается в этом, это его право! Это его осознание или неосознание. Поэтому все, что я могу сказать: у каждого своя правда, у меня своя, у вас своя», — заявила исполнительница.

Прежде Андрей Губин, который, к слову, тоже пережил немало насмешек из-за ряда скандальных заявлений и изменений во внешности, оценил вероятность своего возвращения на сцену в 85%. На презентации бойз-бенда «Жара» в интервью 5-tv.ru он сообщил, что не хочет напрасно растратить свои способности, и признался, что испытывает творческую зависть к работающим коллегам.

«Талант закапывать нельзя, мне бог дал определенные способности. Я надеюсь, что свой талант не закопаю, а раскопаю», — подчеркнул Губин.

Певец уточнил, что считает свои достижения не столько врожденным талантом, сколько способностями, развитыми за долгие годы работы. В нулевых певцу поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия лица», из-за которой он испытывал постоянные спазмы и сильные боли. Через несколько лет он потерял родителей и впал в депрессию, кроме того, на него давили шутки вроде песни «Ниже ростом только Губин». Однако музыкант все еще уважаем как автор и композитор, и у него много поклонников.

Катя Лель тоже высказалась о возможном возвращении Губина к выступлениям. По ее мнению, человек, однажды испытавший большой успех, уже не может жить без очередной «дозы». Она также отметила, что артисту нужно на что-то жить, и попытки заработать на популярном имени — тоже нормальный процесс.

«Конечно же, он обязательно должен вернуться, если он в здравии, в хорошем расположении духа, в гармонии с самим собой, с этим миром, в доброте и в любви с этим миром. Тогда он должен вернуться в то самое место, где он уже был так успешен. Я очень хочу в это верить… Другой вопрос — комфортно ли ему в этом состоянии или нет», — сказала певица.

Ранее в интервью 5-tv.ru Катя Лель связала сложности в отношениях с мужчинами со своими поступками в прошлых воплощениях. Певица призналась, что верит в реинкарнацию и обращалась к регрессологу.

Артистка считает, что в прошлых жизнях была и мужчиной, и женщиной. Одно из воплощений она связывает с сыном фараона Рамсеса II, чем объясняет тягу к Египту, восточной музыке и украшениям. Нынешнюю жизнь Лель называет последней на Земле.

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