Росгвардейцы пришли на помощь пострадавшим при резне в магазине Петербурга

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 230 0

В результате нападения вооруженного мужчины ранения получили пять человек.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ/t.me/rosgvardszo; 5-tv.ru

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Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали первую помощь пострадавшим при нападении вооруженного ножом мужчины на посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Северо-Западному округу.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают правоохранители и медики. Пострадавшим стараются оказать необходимую медицинскую помощь на месте, затем грузят на носилки и уносят.

Инцидент произошел около 12 часов дня в Московском районе Петербурга. Сообщалось, что злоумышленник накинулся на окружающих внезапно. Его мотивы пока не установлены.

В результате нападения пострадали пять человек, сообщили в комитете по здравоохранению города.

«Четверо пациентов в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в Городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе», — говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 44-летний местный житель. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из гипермаркета «Окей» в Петербурге, в котором злоумышленник ранил ножом шестерых покупателей.

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