Росгвардейцы пришли на помощь пострадавшим при резне в магазине Петербурга

В результате нападения вооруженного мужчины ранения получили пять человек.
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Telegram/Росгвардия. Северо-Западный округ/t.me/rosgvardszo; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали первую помощь пострадавшим при нападении вооруженного ножом мужчины на посетителей гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Северо-Западному округу.
На кадрах видно, что на месте происшествия работают правоохранители и медики. Пострадавшим стараются оказать необходимую медицинскую помощь на месте, затем грузят на носилки и уносят.
Инцидент произошел около 12 часов дня в Московском районе Петербурга. Сообщалось, что злоумышленник накинулся на окружающих внезапно. Его мотивы пока не установлены.
В результате нападения пострадали пять человек, сообщили в комитете по здравоохранению города.
«Четверо пациентов в тяжелом состоянии и один в состоянии средней степени тяжести доставлены в Городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи имени Джанелидзе», — говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Им оказался 44-летний местный житель. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры из гипермаркета «Окей» в Петербурге, в котором злоумышленник ранил ножом шестерых покупателей.
Читайте также
75%
0.10 104.51
0.13
Нашли ошибку?