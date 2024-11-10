Топ-менеджера РЖД обвинили в получении взятки в особо крупном размере

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 32 0

Предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря 2024 года.

Топ-менеджера РЖД обвинили в получении взятки в особо крупном размере

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Юрия Каменева, заместителя главы административно-организационного аппарата РЖД, обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Каменева возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящий момент ему предъявлено обвинение, а предварительное следствие по делу продлено до 9 декабря этого года», — сообщают правоохранители.

Мужчина будет находиться в СИЗО, так как суд апелляционной инстанции отказал в прошении отправить Каменева под домашний арест. Учитывая его должность и тяжесть преступления, то за получение взятки ему грозит внушительный тюремный срок. В квартирах топ-менеджера был проведен обыск. Свою вину он не признал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе. Как рассказал собеседник, преступление Филатов мог совершить еще до того, как стал мэром. Тогда он еще занимался бизнесом в Лангепасе.

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