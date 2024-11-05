Экс-мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 11 0

Пост главы города он занимал с февраля 2021 года по апрель 2024-й.

Экс-мэра Сургута Андрея Филатова задержали по делу о коммерческом подкупе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Правоохранители задержали бывшего мэра Сургута Андрея Филатова по делу о коммерческом подкупе. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, преступление Филатов мог совершить еще до того, как стал мэром. Тогда он еще занимался бизнесом в Лангепасе. Задержание проводилось на минувших выходных.

Андрей Филатов занимал должность мэра Сургута в период с 27 февраля 2021 года по 25 апреля 2024-й. В отставку он ушел по собственному желанию. Свое решение Филатов объяснил личными мотивами. Сейчас мэром Сургута работает Максим Слепов.

До этого правоохранители задержали заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Рената Ягудина. Предполагается, что чиновник вымогал взятку у подведомственного учреждения. Взяли Ягудина при получении от посредника 3,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве арестовали генерал-майора Росгвардии.

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