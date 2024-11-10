Женщина задушила 86-летнюю пенсионерку в больнице Пензы. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

«По данным следствия, 9 ноября 2024 года в палате одного из медицинских учреждений города Пензы обнаружено тело 86-летней женщины. Потерпевшая скончалась на месте происшествия от механической асфиксии», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в совершении преступления подозревается 46-летняя женщина. Она уже признала свою вину.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

На днях в Подмосковье вынесли приговор банде «черных вдов», которые втирались в доверие к пенсионерам отбирали у них деньги и жилье. На счету группировки около десятка бесчеловечных преступлений, в том числе — три убийства. Жертвами банды становились одинокие старики, которые оказались без поддержки и внимания родных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Абакане сотрудники Следственного комитета арестовали подозреваемого в нанесении смертельных травм хоккеисту команды «Металлург» (Абаза) Артему Торточакову.