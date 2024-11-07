В Абакане арестовали мужчину, забившего до смерти хоккеиста Торточакова

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Между мужчинами произошел конфликт в ночном клубе, в результате чего они подрались.

В Абакане арестовали мужчину, забившего до смерти хоккеиста Торточакова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому/krksledkom; 5-tv.ru

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В Абакане арестовали подозреваемого в нанесении смертельных травм хоккеисту команды «Металлург» (Абаза) Артему Торточакову. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

«Сегодня судом по ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в ночь с 2 на 3 ноября Торточаков вместе с приятелем отдыхал в ночном клубе. Примерно в пять часов утра в заведении между хоккеистом и незнакомцем произошел «незначительный конфликт». Когда клуб закрылся, мужчины вышли на улицу, чтобы продолжить выяснять отношения. В какой-то момент подозреваемый нанес Торточакову несколько ударов руками и ногами по голове.

В результате полученных травм хоккеист потерял сознание. Его госпитализировали, врачи пытались помочь, но в итоге Торточаков умер вечером 3 ноября. Предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы гласят, что смерть наступила из-за черепно-мозговой травмы.

Предполагаемого виновника смерти Торточакова, задержали. Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Гуф после драки в бане стал проходить лечение в рехабе. На этом фоне появились слухи о галлюцинациях у музыканта. Однако его адвокат Сергей опроверг эти сообщения.

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В Абакане арестовали мужчину, забившего до смерти хоккеиста Торточакова

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