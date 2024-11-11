Житель Екатеринбурга получил почти 8 лет за ограбление 12 банков

Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил местного жителя почти к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за ограбление 12 банков. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«Назначено виновному наказание в виде семи лет десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина в период с 2015 по 2023 годы совершил разбойные нападения на 12 отделений банков. За все это время он вынес из кредитных организаций более 39,8 миллионов рублей. Сотрудникам он угрожал предметом, похожим на пистолет.

Отмечается, что для конспирации мужчина отращивал бороду, использовал солнцезащитные очки и маску. Задержали его в марте прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грабители вынесли более 91 миллиона рублей из дома женщины в элитном поселке «Стольный» в Новой Москве. Они заставили 47-женщину открыть сейф и забрали оттуда все, что было внутри. Пострадавшая вызвала охрану, однако было уже поздно — догнать грабителей не удалось. Правоохранители возбудили уголовное дело.