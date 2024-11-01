Грабители вынесли более 91 миллиона рублей из дома москвички

Они заставили 47-женщину открыть сейф и забрали оттуда все, что было внутри.
Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Bilderbox
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В элитном поселке «Стольный» в Новой Москве грабители украли из частного дома ювелирные изделия и денежные средства на сумму более 91 миллиона рублей. Об это сообщает источник 5-tv.ru.
«В 10 часов вечера 29 октября в дом 47-летней москвички в поселении Вороновском ворвались грабители», — уточнил собеседник журналистов.
По данным источника, во время ограбления 47-летняя хозяйка находилась в доме. Злоумышленники заставили женщину открыть сейф и похитили оттуда десять миллионов рублей, 400 тысяч евро и ювелирные украшения. После этого они скрылись с места происшествия. Пострадавшая вызвала охрану, однако было уже поздно — догнать грабителей не удалось.
Собеседник добавил, что по факту грабежа, совершенного организованной преступной группой, возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Наталья Штурм не держит в своем доме ценности после того, как ее квартиру ограбили 23 года назад. Этот случай стал для нее показательным. Какую сумму удалось унести грабителям, она решила не раскрывать.
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