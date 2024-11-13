Материнский капитал предложили тратить на лечение детей и их родителей

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Такая схема есть в регионах, но на федеральном уровне ее блокируют из-за вероятных манипуляций.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Материнский капитал предложили тратить на лечение детей и их родителей. Как выяснили «Известия», инициативу поддержали большинство фракций Госдумы. По мнению депутатов, эти средства покроют расходы на те медицинские процедуры, которые не прописаны в страховом полисе.

Подобная схема уже действует в некоторых регионах. Например, в Санкт-Петербурге маткапитал можно потратить на лечение зубов и зрения. Тем не менее, правительство пока не поддерживает инициативу на федеральном уровне. Объясняют это тем, что гражданам гарантировано бесплатное лечение. А эксперты отмечают, что некоторые родители попытаются заполучить средств путем манипуляций. Например, через постановку фиктивного диагноза.



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