Мужчина избил троих человек в супермаркете на востоке Москвы

Прокуратура контролирует ход и результаты проверки.

Мужчина напал на троих человек в супермаркете в Тюменском проезде на востоке Москвы. Он ударил двух сотрудников и покупателя, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Telegram-канале.

«Мужчина, нарушая общественный порядок, ударил сотрудника магазина, охранника, а также покупателя, причинив ему телесные повреждение», — говорится в сообщении.

Как рассказал сотрудник магазина правоохранителям, мужчина требовал отдать ему деньги из кассы. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, ее ход и результаты контролирует прокуратура.

Согласно видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, после драки полы в магазине оказались сильно испачканы кровью.

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Как рассказал житель востока Москвы Сергей в беседе с изданием Газета.ру, внутри и правда было много крови. Сам мужчина зашел в магазин спустя несколько минут после инцидента. По его словам, возле входа стояли двое полицейских и охранник. Правоохранители огородили небольшую территорию, но сам супермаркет, где все случилось, и рядом находящиеся магазины работали.

«Внутри были посетители, кассиры — то есть все как обычно, но ограждающая лента, много крови, пара сломанных корзинок», — сказал Сергей.

Он также добавил, что к моменту его прихода от магазина уже отъезжала машина скорой помощи.

Как отмечается, дебошир, предположительно, работает адвокатом. Другая жительница восточной части столицы Алена выразила надежду, что мужчину лишат статуса и привлекут к ответственности.

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