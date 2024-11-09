В Петербурге сотрудницы салона красоты устроили потасовку

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В поединке схлестнулись администратор и стилист.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге сотрудницы салона красоты устроили потасовку прямо на рабочем месте. В поединке схлестнулись администратор и стилист заведения, которая пришла на работу в нетрезвом состоянии. От словесных оскорблений женщины быстро перешли к драке. На глазах у посетителя начали рвать волосы друг у друга.

В ход пошел перцовый баллончик. Мужчина, ставший невольным свидетелем драки, пытался разнять дам, но тщетно. В итоге ему пришлось отступить и покинуть салон.

В результате конфликта парикмахер получила химический ожог глаз. За помощью ей пришлось обратиться в больницу.

Ранее 5-tv.ru писал, что пассажирка рейса Москва — Сургут устроила дебош на борту самолета. Женщина вела себя неадекватно: бегала по салону и мешала своим попутчикам. А на просьбы экипажа — успокоиться и занять свое место — отвечала оскорблениями и даже пыталась завязать драку. И все это на глазах у ребенка, который путешествовал вместе с буйной дамой. В Сургуте женщину, помимо супруга, встретила делегация из сотрудников аэропорта и полицейских.

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