Тело мужчины с рублеными ранами головы нашли в квартире в Бурятии

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 2 367 0

Полицейские возбудили уголовное дело.

Тело мужчины с рублеными ранами головы нашли в квартире в Бурятии

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Тело мужчины нашли в квартире одного из домов городе Закаменск в Бурятии. На голове трупа были обнаружены рубленые раны. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в правоохранительных органах.

Все произошло в среду, 20 ноября. Прибывшие на место в 14:00 (09:00 по московскому времени) полицейские нашли тело хозяина квартиры. В области его лба и теменной части головы обнаружена рубленая рана. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Отмечается, что мужчина не работал, а ранее был судим по трем статьям: «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Кража», «Нарушение авторских и смежных прав».

С места правоохранители изъяли стеклянную рюмку. В квартире также нашли десять бутылок водки.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге нашли скелет женщины, пролежавшей два года в квартире. Тело скончавшейся случайно заметил промышленный альпинист. По предварительной информации известно, что хозяйка жила одна и вела отшельнический образ жизни.

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