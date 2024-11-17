В Петербурге нашли скелет женщины, пролежавшей два года в квартире

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 107 0

Тело скончавшейся случайно заметил промышленный альпинист.

В Санкт-Петербурге нашли скелет женщины, пролежавшей 2 года в квартире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Скелет женщины на полу квартиры случайно заметил через окно промышленный альпинист, проводящий работы с фасадом на Загребском бульваре в Петербурге. Выяснилось, что тело одинокой жительницы Северной столицы около двух лет пролежало в запертом изнутри помещении.

Когда прибывшие на место специалисты вскрыли дверь, они нашли продукты питания, датированные 2022 годом. По предварительной информации известно, что хозяйка жила одна и вела отшельнический образ жизни. Ее тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных причин смерти.

По данным источника 5-tv.ru, в квартире жили две сестры, у которых наблюдались проблемы с психикой. Женщины ни с кем не общались, а затем одна из сестер уехала. Так в квартире осталась проживать только одна хозяйка примерно 80 лет.

Альпинист через открытое на проветривание окно случайно заметил голову скончавшейся и тут же вызвал службы, уточнил источник.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что семимесячный младенец захлебнулся в ванной в Ленобласти.

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