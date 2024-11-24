В Марксе неизвестный открыл стрельбу по людям

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Эксклюзив 1 954 0

В городе объявлен план «Перехват».

В Марксе неизвестный открыл стрельбу по людям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В городе Маркс Саратовской области неизвестный открыл стрельбу по людям. По данным 5-tv.ru, на улице Победы произошел конфликт между двумя водителями авто, они не поделили дорогу.

Один из них и начал стрельбу. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Предварительно, в результате инцидента погиб человек, еще один — ранен.

В городе объявлен план «Перехват». Убийцу ищут.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тело мужчины с рублеными ранами головы нашли в квартире в Бурятии.

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