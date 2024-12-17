По-братски: кто пришел поздравить Киркорова и Дорохова с премьерой фильма

О съемках картины, где король российской эстрады и известный комик породнились, судачил весь шоу-бизнес. Совместимы ли они и насколько смешным все это получится. И вот «день Д» наступил.

«Как я мечтал, чтобы у меня был младший брат». Одно из самых ярких признаний короля российской эстрады Филиппа Киркорова на премьере фильма «Братья», где он сыграл в дуэте с комиком Денисом Дороховым. К слову, знаменитости практически ни на секунду не расставались на дорожке, наглядно доказывая, что по-настоящему породнились.

Максимальную часть внимания на дорожке традиционно Киркоров собрал вокруг себя, не уставая повторять от журналиста к журналисту яркие инфоповоды. Поэтому внимания прессы гостям досталось в основном от фотографов.

Смогли кто-то соблюсти заявленный от Филиппа Бедросовича дресс-код, как выглядит юная возлюбленная режиссера Марка Горобца, удобно ли Киркорову в меховых лапах, как готовится к Новому году Аркадий Укупник, и какой самый важный новогодний подарок для Валерии. Об этом и не только в фоторепортаже 5-tv.ru.