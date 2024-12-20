Подросток получил удар ножом в торговом центре в Тольятти

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 29 0

Пострадавший госпитализирован, по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Подростка ударили ножом в торговом центре в Тольятти

Фото: www.globallookpress.com/Simon Belcher

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Подростка ударили ножом в одном из торговых центров Тольятти. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Самарской области.

«По версии следствия, 20 декабря 2024 года в одном из торговых центров города Тольятти несовершеннолетнему было причинено ножевое ранение», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подростку оказывается медицинская помощь. По факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В начале декабря конфликт в краснодарской школе № 94 привел к поножовщине. Там восьмиклассник напал с ножом на двоих школьников 2011 и 2009 годов рождения из-за того, что те громко слушали музыку. Словесная перепалка закончилась тем, что старшеклассник нанес несколько ударов ножом своим младшим оппонентам.

Сообщалось, что в результате конфликта пострадали пять человек. Трое из них были госпитализированы, еще двое получили легкие травмы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти ученика во время урока в школе в Иволгинском районе Бурятии.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
102.34
-1.08 106.54
-1.42
Опасный круговорот чувств: любовный гороскоп для Стрельцов на 2025 год

Последние новости

23:55
«Технологический подвиг»: в Саратовской области запустили завод по переработке отходов
23:36
Захарова назвала депортацию украинцев из Финляндии фантастической подлостью
23:14
Это такой стиль: продюсер Витаса прокомментировал его выступление в Китае
22:46
Автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге
22:45
Подросток получил удар ножом в торговом центре в Тольятти
22:33
«Тщательно выбирает, с кем быть в кадре»: Киркоров лишил Ивлееву роли в кино

Сейчас читают

Трещины и дерматиты: ветеринар предупредил об опасном для собак снеге в городах
«Сильно боялась его»: Карина Кросс о знакомстве с Киркоровым
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»
Соблазнительница или хохотушка: какой вы персонаж турецкого сериала по гороскопу