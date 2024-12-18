Школьник умер во время урока в Бурятии

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 5 645 0

Следователи возбудили уголовное дело.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Ребенок умер во время урока в школе в Иволгинском районе Бурятии. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по республике в Telegram-канале.

Согласно кадрам, попавшим в распоряжение 5-tv.ru, мальчик, сидя за партой на уроке, в какой-то момент лег головой на стол, а затем его потянуло на пол. В результате школьник упал.

Как уточнили в ведомстве, произошло это днем 18 декабря в селе Нижняя Иволга. Восьмикласснику стало плохо, он потерял сознание и скончался. Учительница вызвала медиков, они попытались реанимировать школьника, но ничего не получилось.

«По предварительным данным, мальчик характеризовался с положительной стороны, увлекался спортом, завтра планировал участвовать в турнире по баскетболу», — добавили в Следственном комитете.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сейчас следователи устанавливают детали инцидента. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

На прошлой неделе сообщалось, что в Омске на склоне реки Иртыш ледяная плита придавила 13-летнего подростка. Он вместе с друзьями играл внутри пещеры из льдин. При этом взрослых рядом с ними не было. В какой-то момент стены «морозного дома» обрушились, зажав мальчика. Сотрудники МЧС достали ребенка и передали врачам. По предварительному диагнозу, у мальчика перелом костей таза.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Краснодаре восьмиклассник напал с ножом на двух учеников школы. Полиция назвала предварительную причину поножовщины в школе.

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